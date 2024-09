NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr eingefahren

JetBlue Airways-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren JetBlue Airways-Anteile an diesem Tag 4,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die JetBlue Airways-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,505 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der JetBlue Airways-Aktie auf 5,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,01 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 23,01 Prozent.

Zuletzt ergab sich für JetBlue Airways eine Börsenbewertung in Höhe von 1,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at