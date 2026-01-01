NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in JetBlue Airways eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.01.2016 wurden JetBlue Airways-Anteile via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen JetBlue Airways-Anteile letztlich bei 22,65 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JetBlue Airways-Aktie investiert, befänden sich nun 441,501 JetBlue Airways-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 008,83 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 31.12.2025 auf 4,55 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,91 Prozent verringert.

JetBlue Airways war somit zuletzt am Markt 1,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

