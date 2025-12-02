Lifetime Brands Aktie

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

Lukrative Lifetime Brands-Investition? 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lifetime Brands-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Lifetime Brands-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers betrug an diesem Tag 13,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 738,552 Lifetime Brands-Anteilen. Die gehaltenen Lifetime Brands-Papiere wären am 01.12.2025 2 858,20 USD wert, da der Schlussstand 3,87 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands belief sich zuletzt auf 86,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

