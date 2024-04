NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.04.2019 wurden LSI Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,24 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3 086,420 LSI Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 44 814,81 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Papiers am 23.04.2024 auf 14,52 USD belief. Damit wäre die Investition 348,15 Prozent mehr wert.

Insgesamt war LSI Industries zuletzt 421,98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at