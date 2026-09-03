NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Methode Electronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Methode Electronics-Einstiegs gewesen.

Die Methode Electronics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 41,66 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methode Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 2,400 Methode Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 18,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,45 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 43,45 USD, was einer negativen Performance von 56,55 Prozent entspricht.

Insgesamt war Methode Electronics zuletzt 651,27 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at