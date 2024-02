NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Verlust hätte eine MKS Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 14.02.2021 wurde die MKS Instruments-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 167,43 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MKS Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 0,597 MKS Instruments-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2024 auf 117,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,91 USD wert. Mit einer Performance von -30,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

MKS Instruments wurde am Markt mit 8,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at