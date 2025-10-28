Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Net 1 Ueps Technologies-Investment im Blick
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Net 1 Ueps Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 4,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 250,000 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 087,50 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 27.10.2025 auf 4,35 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,75 Prozent angewachsen.
Der Net 1 Ueps Technologies-Wert an der Börse wurde auf 364,01 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!