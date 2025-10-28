NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Net 1 Ueps Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Net 1 Ueps Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 4,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 250,000 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 087,50 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 27.10.2025 auf 4,35 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,75 Prozent angewachsen.

Der Net 1 Ueps Technologies-Wert an der Börse wurde auf 364,01 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at