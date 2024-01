NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 30.01.2019 wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,63 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 215,983 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 732,18 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 29.01.2024 auf 3,39 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,78 Prozent.

Net 1 Ueps Technologies wurde am Markt mit 209,26 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at