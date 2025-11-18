NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag 5,06 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 197,628 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 3,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 754,94 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 754,94 USD, was einer negativen Performance von 24,51 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 321,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at