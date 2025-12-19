NetScout Systems Aktie

NetScout Systems

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

Lohnende NetScout Systems-Anlage? 19.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetScout Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 27,51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,635 NetScout Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.12.2025 101,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,27 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für NetScout Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

