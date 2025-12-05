NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Lohnende NetScout Systems-Investition?
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor einem Jahr eingefahren
Am 05.12.2024 wurden NetScout Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,49 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,464 NetScout Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (26,98 USD), wäre das Investment nun 1 199,64 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 19,96 Prozent.
NetScout Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel
|NetScout Systems Inc.
|22,99
|-0,69%
