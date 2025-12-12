NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine NetScout Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen NetScout Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit NetScout Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,72 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 288,018 NetScout Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.12.2025 auf 28,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 090,44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,10 Prozent.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich jüngst auf 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at