NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Neurocrine Biosciences-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Neurocrine Biosciences-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 95,95 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 104,221 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.04.2024 14 341,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 137,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 43,42 Prozent gleich.

Neurocrine Biosciences wurde am Markt mit 13,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at