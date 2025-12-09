Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 09.12.2024 wurde die Nice Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Nice Systems-Papier bei 186,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,536 Nice Systems-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 56,70 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Papiers am 08.12.2025 auf 105,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,30 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
