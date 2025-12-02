NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.12.2015 wurde das Nice Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,53 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 159,923 Nice Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 106,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 001,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,01 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at