Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Nice Systems-Performance
|
02.12.2025 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren eingebracht
Am 02.12.2015 wurde das Nice Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,53 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 159,923 Nice Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 106,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 001,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,01 Prozent angezogen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!