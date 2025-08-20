Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Nissan Motor-Anlage? 20.08.2025 10:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Nissan Motor-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nissan Motor-Aktie an diesem Tag 416,00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,038 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2025 auf 352,20 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 466,35 JPY wert. Das entspricht einer Einbuße um 15,34 Prozent.

Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 1,22 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nissan Motor Co. Ltd. 2,00 -0,22% Nissan Motor Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:53 Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025
19.08.25 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Mittwoch niedriger. An den Märkten in Asien werden zur Wochenmitte Verluste beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen