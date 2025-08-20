Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Rentable Nissan Motor-Anlage?
|
20.08.2025 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nissan Motor-Aktie an diesem Tag 416,00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,038 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2025 auf 352,20 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 466,35 JPY wert. Das entspricht einer Einbuße um 15,34 Prozent.
Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 1,22 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
