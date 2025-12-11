ON Semiconductor Aktie

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

ON Semiconductor-Anlage unter der Lupe 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden ON Semiconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,90 USD. Bei einem ON Semiconductor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,101 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 556,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 456,57 Prozent gesteigert.

ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

