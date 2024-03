NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Oracle-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Oracle-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Oracle-Anteile letztlich bei 84,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,895 Oracle-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.03.2024 1 357,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,13 USD belief. Damit wäre die Investition 35,76 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Oracle eine Marktkapitalisierung von 308,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at