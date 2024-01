NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PetMed Express gewesen.

Am 08.01.2021 wurde das PetMed Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PetMed Express-Aktie bei 33,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,942 PetMed Express-Aktien im Depot. Die gehaltenen PetMed Express-Anteile wären am 05.01.2024 21,04 USD wert, da der Schlussstand 7,15 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 78,96 Prozent.

Jüngst verzeichnete PetMed Express eine Marktkapitalisierung von 151,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at