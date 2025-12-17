Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Photronics-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 17.12.2024 wurde das Photronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,124 Photronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 309,95 USD, da sich der Wert einer Photronics-Aktie am 16.12.2025 auf 34,36 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31,00 Prozent gesteigert.
Photronics wurde am Markt mit 2,17 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
