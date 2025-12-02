NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Powell Industries-Anteile bei 26,30 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 3,802 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 215,15 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Papiers am 01.12.2025 auf 319,59 USD belief. Mit einer Performance von +1 115,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Powell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at