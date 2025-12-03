Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Hochrechnung
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht
Regeneron Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 749,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,341 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.12.2025 9 899,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 742,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,01 Prozent vermindert.
Regeneron Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten
|
03.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|619,00
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.