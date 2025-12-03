NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Regeneron Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 749,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,341 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.12.2025 9 899,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 742,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,01 Prozent vermindert.

Regeneron Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at