Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Safety Insurance Group-Anlage
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Safety Insurance Group-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Safety Insurance Group-Papier 88,77 USD wert. Bei einem Safety Insurance Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,265 Safety Insurance Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 891,40 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Papiers am 24.12.2025 auf 79,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,86 Prozent verringert.
Am Markt war Safety Insurance Group jüngst 1,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!