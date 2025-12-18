Safety Insurance Group Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Safety Insurance Group von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Safety Insurance Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,90 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,221 Safety Insurance Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Safety Insurance Group-Papiers auf 79,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,88 Prozent abgenommen.
Am Markt war Safety Insurance Group jüngst 1,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
