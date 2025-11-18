NASDAQ Composite Index-Wert Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sangamo Therapeutics von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Sangamo Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 18.11.2024 wurde das Sangamo Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,632 Sangamo Therapeutics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21,63 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Anteils am 17.11.2025 auf 0,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 78,37 Prozent abgenommen.

Sangamo Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 149,61 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at