NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die SIGA Technologies-Anteile bei 3,35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 298,630 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Anteile wären am 19.01.2024 1 531,97 USD wert, da der Schlussstand 5,13 USD betrug. Mit einer Performance von +53,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für SIGA Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 364,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at