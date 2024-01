NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Silgan gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Silgan-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,33 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silgan-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,872 Silgan-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 828,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +82,89 Prozent.

Silgan wurde am Markt mit 4,56 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at