NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKF Group (B, Fria)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SKF Group (B, Fria) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SKF Group (B, Fria)-Anteilen an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SKF Group (B, Fria)-Aktie 213,30 SEK wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,882 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 242,50 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 368,96 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,69 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für SKF Group (B, Fria) eine Börsenbewertung in Höhe von 110,47 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at