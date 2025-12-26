SKF Group Aktie

SKF Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes SKF Group (B, Fria)-Investment? 26.12.2025 10:03:34

NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKF Group (B, Fria)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SKF Group (B, Fria) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SKF Group (B, Fria)-Anteilen an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SKF Group (B, Fria)-Aktie 213,30 SEK wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,882 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 242,50 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 368,96 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,69 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für SKF Group (B, Fria) eine Börsenbewertung in Höhe von 110,47 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SKF Group (B, Fria)mehr Nachrichten

Analysen zu SKF Group (B, Fria)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SKF Group (B, Fria) 22,10 -0,23% SKF Group (B, Fria)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen