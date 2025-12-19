NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren abgeworfen

SKF Group Aktie
Am 19.12.2022 wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 160,10 SEK. Bei einem 1 000-SEK-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,246 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers auf 241,70 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 509,68 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,97 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für SKF Group (B, Fria) eine Börsenbewertung in Höhe von 108,17 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
