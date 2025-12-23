Steel Dynamics Aktie

Rentable Steel Dynamics-Investition? 23.12.2025 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Steel Dynamics-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Steel Dynamics-Anteile an diesem Tag 102,59 USD wert. Bei einem Steel Dynamics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,748 Steel Dynamics-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.12.2025 gerechnet (175,76 USD), wäre das Investment nun 1 713,23 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 71,32 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich jüngst auf 25,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

