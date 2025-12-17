NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Synopsys eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Synopsys-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 221,141 Synopsys-Aktien im Depot. Die gehaltenen Synopsys-Papiere wären am 16.12.2025 102 463,51 USD wert, da der Schlussstand 463,34 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 924,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Synopsys belief sich zuletzt auf 84,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at