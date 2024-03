NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Veeco Instruments-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Veeco Instruments-Anteile betrug an diesem Tag 41,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 240,096 Veeco Instruments-Aktien im Depot. Die gehaltenen Veeco Instruments-Aktien wären am 13.03.2024 8 283,31 USD wert, da der Schlussstand 34,50 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17,17 Prozent eingebüßt.

Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 1,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at