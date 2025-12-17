NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Wintrust Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Wintrust Financial-Aktie an diesem Tag 130,25 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,768 Wintrust Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 141,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,35 USD wert. Damit wäre die Investition 8,35 Prozent mehr wert.

Am Markt war Wintrust Financial jüngst 9,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

