NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Wintrust Financial-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial am 23.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,60 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 17,65 Prozent. Somit zahlt Wintrust Financial insgesamt 125,69 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 16,15 Prozent.

Wintrust Financial- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Wintrust Financial-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 96,80 USD. Die Wintrust Financial-Dividendenrendite für 2023 beträgt 1,73 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,61 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Wintrust Financial-Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Wintrust Financial via NASDAQ 22,87 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 28,85 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Wintrust Financial

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,74 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,79 Prozent steigen.

Wintrust Financial-Basisdaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Wintrust Financial beläuft sich aktuell auf 6,143 Mrd. USD. Wintrust Financial verfügt über ein KGV von aktuell 9,68. Der Umsatz von Wintrust Financial belief sich in 2023 auf 3,323 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 9,72 USD.

Redaktion finanzen.at