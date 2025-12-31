NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Zebra Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 384,33 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zebra Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,019 Zebra Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 246,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 420,00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zebra Technologies eine Marktkapitalisierung von 12,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

