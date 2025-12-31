Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Zebra Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zebra Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 384,33 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zebra Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,019 Zebra Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 246,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 420,00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zebra Technologies eine Marktkapitalisierung von 12,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.mehr Nachrichten