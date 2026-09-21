NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone

Mit dem NASDAQ 100 geht es aufwärts.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 2,24 Prozent stärker bei 30 308,04 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,02 Prozent höher bei 29 947,16 Punkten in den Handel, nach 29 644,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 30 335,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 933,22 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 30 406,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 24 626,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 20,24 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 15,01 Prozent auf 316,97 USD), Intel (+ 14,51 Prozent auf 124,36 USD), Warner Bros Discovery (+ 9,87 Prozent auf 30,55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,95 Prozent auf 609,90 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,14 Prozent auf 166,45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil CSX (-2,40 Prozent auf 45,97 USD), Diamondback Energy (-2,03 Prozent auf 188,51 USD), Starbucks (-1,70 Prozent auf 94,20 USD), Paccar (-1,59 Prozent auf 114,21 USD) und O Reilly Automotive (-1,45 Prozent auf 83,48 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 17 037 059 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,667 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at