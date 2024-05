NASDAQ-Handel NASDAQ 100 leichter

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent schwächer bei 18 068,79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,573 Prozent tiefer bei 17 987,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 091,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 17 987,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 135,34 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,656 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 100,19 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 783,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 13 291,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,22 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 464,70 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Charter A (+ 4,85 Prozent auf 281,00 USD), Datadog A (+ 4,09 Prozent auf 117,00 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3,13 Prozent auf 423,10 USD), Comcast (+ 3,09 Prozent auf 39,68 USD) und Starbucks (+ 2,02 Prozent auf 73,97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Align Technology (-6,17 Prozent auf 268,83 USD), Illumina (-3,55 Prozent auf 108,82 USD), Atlassian A (-2,84 Prozent auf 178,90 USD), Intel (-2,80 Prozent auf 29,82 USD) und PayPal (-2,28 Prozent auf 64,42 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 317 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,860 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at