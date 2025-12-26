Starbucks Aktie

Rentabler Starbucks-Einstieg? 26.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Starbucks von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Starbucks-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 26.12.2020 wurde das Starbucks-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Starbucks-Papier bei 102,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,980 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,90 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 24.12.2025 auf 84,57 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 17,10 Prozent.

Am Markt war Starbucks jüngst 96,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JStone / Shutterstock.com

