Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Rentabler Starbucks-Einstieg?
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Starbucks von vor 5 Jahren bedeutet
Am 26.12.2020 wurde das Starbucks-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Starbucks-Papier bei 102,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,980 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,90 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 24.12.2025 auf 84,57 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 17,10 Prozent.
Am Markt war Starbucks jüngst 96,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JStone / Shutterstock.com
Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten
|
23.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
22.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)