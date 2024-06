NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,48 Prozent stärker bei 19 567,33 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,417 Prozent höher bei 19 555,84 Punkten, nach 19 474,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19 586,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 523,51 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 18 808,35 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 18 277,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 14 891,48 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 18,27 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 979,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell NVIDIA (+ 2,59 Prozent auf 121,17 USD), CrowdStrike (+ 1,97 Prozent auf 385,39 USD), Constellation Energy (+ 1,86 Prozent auf 220,13 USD), eBay (+ 1,72 Prozent auf 54,94 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 1,59 Prozent auf 482,53 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen CSX (-2,47 Prozent auf 32,39 USD), JDcom (-2,27 Prozent auf 27,72 USD), Enphase Energy (-2,27 Prozent auf 105,57 USD), Warner Bros Discovery (-2,26 Prozent auf 7,15 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-1,73 Prozent auf 157,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15 361 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,114 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

