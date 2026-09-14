NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am ersten Tag der Woche wieder ab.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,85 Prozent auf 26 109,29 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,19 Prozent schwächer bei 26 018,50 Punkten in den Handel, nach 26 333,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 126,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 992,55 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 26 729,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 888,84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 22 141,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,37 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 15,59 Prozent auf 2,15 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,80 Prozent auf 3,22 USD), Intuit (+ 5,77 Prozent auf 340,12 USD), Autodesk (+ 4,67 Prozent auf 222,31 USD) und Exponent (+ 3,82 Prozent auf 69,78 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen inTest (-12,35 Prozent auf 10,01 USD), Ultra Clean (-8,58 Prozent auf 67,69 USD), MKS Instruments (-8,34 Prozent auf 245,01 USD), Amkor Technology (-8,18 Prozent auf 47,50 USD) und Hub Group (-8,03 Prozent auf 33,15 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 085 962 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,553 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,80 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at