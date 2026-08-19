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NASDAQ Composite im Blick 19.08.2026 18:01:01

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester

Der NASDAQ Composite befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,34 Prozent stärker bei 26 379,91 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,396 Prozent auf 26 393,89 Punkte an der Kurstafel, nach 26 289,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 420,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26 185,13 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 520,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25 870,71 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 21 314,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,53 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,75 Prozent auf 105,24 USD), Royal Gold (+ 7,72 Prozent auf 248,23 USD), Myriad Genetics (+ 5,75 Prozent auf 3,04 USD), IMAX (+ 5,44 Prozent auf 53,30 USD) und Salesforce (+ 5,36 Prozent auf 206,66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-9,01 Prozent auf 22,51 USD), Amtech Systems (-9,00 Prozent auf 15,36 USD), AXT (-8,33 Prozent auf 75,45 USD), Ultra Clean (-7,03 Prozent auf 76,07 USD) und TTM Technologies (-6,67 Prozent auf 117,32 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 499 584 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,696 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

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Amtech Systems Inc. 14,10 -2,76% Amtech Systems Inc.
AXT Inc. 64,74 -8,97% AXT Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,90 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 22,51 -9,01% Donegal Group Inc. (B)
IMAX Corp. 45,80 4,57% IMAX Corp.
Intel Corp. 79,92 -3,78% Intel Corp.
Myriad Genetics Inc. 2,58 5,06% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 189,02 -0,27% NVIDIA Corp.
Royal Gold Inc. 213,20 6,73% Royal Gold Inc.
Salesforce 177,66 4,89% Salesforce
SIGA Technologies Inc. 2,97 -0,67% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 90,49 12,09% Strategy (ex MicroStrategy)
TTM Technologies Inc. 109,20 0,18% TTM Technologies Inc.
Ultra Clean Holdings Inc. 65,96 -10,26% Ultra Clean Holdings Inc.
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