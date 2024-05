NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Verluste

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 16 668,94 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,061 Prozent stärker bei 16 708,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 698,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 668,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 16 726,41 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 683,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 775,65 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, bei 12 500,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 797,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Dixie Group (+ 11,92 Prozent auf 0,95 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11,71 Prozent auf 0,68 USD), Comtech Telecommunications (+ 10,20 Prozent auf 2,22 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 7,11 Prozent auf 0,09 USD) und MicroStrategy (+ 7,07 Prozent auf 1 541,73 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen American Bio Medica (-66,67 Prozent auf 0,00 USD), Arundel (-7,37 Prozent auf 0,18 CHF), OraSure Technologies (-5,07 Prozent auf 4,97 USD), AngioDynamics (-4,98 Prozent auf 6,10 USD) und Cutera (-4,68 Prozent auf 2,24 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 143 047 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,896 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Mit 19,90 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie zu erwarten.

