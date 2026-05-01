Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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01.05.2026 16:18:21
Nestlé - A Defensive Name With Pricing Power
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Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
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30.04.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
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30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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30.04.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
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29.04.26
|SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
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27.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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27.04.26
|Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|86,40
|0,93%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,37
|0,82%