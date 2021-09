Netflix Gaming: Der Streaming-Anbieter wagt sich in eine neue Branche

• Netflix veröffentlicht zwei Mobile-Spiele auf der Plattform in Polen• Zunächst nur Android , kein Cloud-Gaming• Ausweitung des Angebots geplant

Erste Netflix-Spiele erscheinen auf dem polnischen Markt

Es gibt gute Neuigkeiten für Gaming-Fans mit Netflix-Abo: Wer in Polen lebt, über ein Android-Smartphone verfügt und Abonnent des populären US-amerikanischen Streaming-Dienstes ist, kann sich derzeit über die Netflix-App zwei exklusive Mobile-Games herunterladen, wie chip.de berichtet. Dabei handelt es sich um die Spiele "Stranger Things: 1984" und "Stranger Things 3", die beide zur Installation und zum Spielen über die Netflix-Android-App zur Verfügung stehen, allerdings aktuell nur für polnische Accounts. Wie gamepro.de erklärt, müssen sich Nutzer lediglich in der App einloggen, woraufhin im Hauptmenü eine neue Kategorie namens "Spiele Mobile-Games" erscheint. Den Link, über den das jeweilige Spiel heruntergeladen und installiert werden kann, findet sich dann auf der Produktseite.

Cloud-Gaming ist wohl erstmal nicht geplant

Mit diesem Manöver unternimmt Netflix den ersten Schritt in Richtung des sich schon seit Monaten ankündigenden Vorstoßes in die Gaming-Branche durch den Aufbau eines eigenen Spieleabo-Dienstes. Wie heise.de berichtet, scheinen die Amerikaner ihre jahrelang gesammelten Streaming-Erfahrungen vorerst nicht auszunutzen: Von Cloud-Gaming-Funktionen nach Art von Stadia oder xCloud ist bislang noch kein Wort gefallen. Ein Effekt, den der Verzicht auf Cloud-Gaming mit Sicherheit mit sich bringen wird, ist eine starke Plattformabhängigkeit der Netflix-eigenen Spieletitel. Beispielsweise unterscheiden sich die jeweiligen App-Angebote des Google Play Store und des Apple App Store deutlich voneinander. Ebenso fraglich ist, ob die Spiele in Zukunft über Smart TVs angeboten werden können.

Wann kommt Netflix Gaming nach Österreich?

Bei den in Polen veröffentlichten Spielen handelt es sich aktuell offenbar nur um einen ersten Testlauf. Wie Netflix auf seinem polnischen Twitter-Account bekanntgab, sieht das Unternehmen in dem Test einen ersten Schritt auf den Gaming-Markt: "Wir betrachten Spiele als eine weitere neue Inhaltskategorie für uns, ähnlich wie unsere Expansion in Originalfilme, Animationen und ungeskriptetes Fernsehen. Ähnlich wie bei Filmen und Serien werden die Spiele ohne zusätzliche Kosten in das Netflix-Abonnement der Mitglieder aufgenommen." Ob und wann das Angebot jedoch auf andere Länder ausgeweitet werden wird und wann Netflix-Nutzer auch in Deutschland ihr Abonnement für Gaming nutzen können, ist derzeit noch unklar.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.at