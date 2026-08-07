DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktieneinstufung 07.08.2026 11:49:48

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research-Analyst Alex Irving hat eine umfassende Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 45 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving lobte nach dem Quartalsbericht am Donnerstag die Geschäftsvolumina der Bonner, monierte aber die ambitionierte Bewertung der Aktien.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:31 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 54,96 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 14,48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 159 579 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 22,6 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 05.11.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com,Markus Mainka / Shutterstock.com

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06.08.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)

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