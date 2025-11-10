ProSiebenSat.1 Media Aktie

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

10.11.2025 18:22:38

Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Die Fernsehsendung "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt geht in ihre elfte Staffel. Wie der Fernsehsender ProSieben bekanntgab, startete die Produktion von sechs neuen Folgen, die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen.

Als Kandidaten werden dabei Ex-Tennisprofi Andrea Petkovi?, Kabarettist Till Reiners ("Till Reiners' Happy Hour"/3sat) und Musiker Nico Santos antreten. Zusammen mit einer Zuschauerin oder einem Zuschauer versuchen sie jeweils in jeder Folge, die Show zu gewinnen, um anstelle von Winterscheidt die nächste Folge zu moderieren.

Aktuell läuft noch die zehnte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Die nächste Folge (Samstag, 20.15 Uhr auf ProSieben/Joyn) wird dabei von Musiker Olli Schulz moderiert./gut/DP/nas

