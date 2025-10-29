Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse

ProSiebenSat1 Media SE wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,740 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 1750,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ProSiebenSat1 Media SE 0,040 EUR je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 6,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 882,0 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 823,0 Millionen EUR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,783 EUR, gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,76 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,92 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at