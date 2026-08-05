Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
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05.08.2026 11:38:06
NICE Ltd. Q2 Profit Retreats
(RTTNews) - NICE Ltd. (NICE) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $83.227 million, or $1.40 per share. This compares with $187.404 million, or $2.96 per share, last year.
Excluding items, NICE Ltd. reported adjusted earnings of $160.461 million or $2.70 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.6% to $782.293 million from $726.712 million last year.
NICE Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $83.227 Mln. vs. $187.404 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $2.96 last year. -Revenue: $782.293 Mln vs. $726.712 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.73 To $ 2.83 Next quarter revenue guidance: $ 780 M To $ 790 M Full year EPS guidance: $ 11.06 To $ 11.26 Full year revenue guidance: $ 3.170 B To $ 3.190 B
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