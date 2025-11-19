TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
19.11.2025 17:00:54
Nigeria: TotalEnergies increases its interest in OPL257
Download the Press ReleaseParis, November 19, 2025 – TotalEnergies announces the signing of agreements with Conoil Producing Limited (“Conoil”), under which TotalEnergies is to acquire from Conoil a 50% operated interest in block OPL257 and Conoil is to acquire the 40% participating interest held by TotalEnergies in block OML136, both located offshore Nigeria.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs
|31 280,00
|-1,45%
|TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
|55,00
|0,92%
|TotalEnergies
|55,72
|0,96%