WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

19.11.2025 17:00:54

Nigeria: TotalEnergies increases its interest in OPL257

Download the Press ReleaseParis, November 19, 2025 – TotalEnergies announces the signing of agreements with Conoil Producing Limited (“Conoil”), under which TotalEnergies is to acquire from Conoil a 50% operated interest in block OPL257 and Conoil is to acquire the 40% participating interest held by TotalEnergies in block OML136, both located offshore Nigeria.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
19.11.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
18.11.25 TotalEnergies Buy UBS AG
17.11.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
