Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|
13.11.2026 06:13:40
Nortech Systems (NSYS) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Nov. 12, 2026
Need a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nortech Systems Inc.
|
13.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
12.11.26
|Pluszeichen in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nortech Systems von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Nortech Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nortech Systems Inc.
|10,78
|-1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.